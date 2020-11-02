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◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば ハロウィン製作（であえーる新...
◇木古内町（１１月２日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇知内...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇七飯町（２３日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（２０日）▽せせらぎ温泉「マルメロ風呂」（同温泉／前９時／３...
◇森町（１９日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
【札幌】札幌市は２日、新たな新型コロナウイルス感染を確認したと発表し...
【札幌、小樽、旭川】道と小樽市、旭川市は２日、新たに１３人が新型コロ...
函館地方気象台によると、北海道地方に寒気が入り込む影響で、渡島・桧山...
◇北斗市（５日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時半）...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
【上ノ国】上ノ国高校（上野秀俊校長）は１０月２９日、同校に青年海外協...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
寿司職人が夫妻二人三脚で築く お腹も心も満たす地域密着の和食処 赤...
森町の本店と函館市千代台町の支店で損害保険会社３社、生命保険会社４社...
【北斗】７日から開かれる日本管楽合奏コンテスト（公益財団法人日本音楽...