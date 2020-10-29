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◇木古内町（１１月２日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇知内...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇七飯町（２３日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（２０日）▽せせらぎ温泉「マルメロ風呂」（同温泉／前９時／３...
◇森町（１９日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１３...
函館市末広町や元町一帯は市から「伝統的建造物群保存地区」に指定され明...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば ハロウィン製作（であえーる新...
◇木古内町（１１月２日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇知内...
【森】森署と第一生命函館支社森営業オフィスは２７日、町内の高齢者住宅...
函館西高校（佐藤裕之校長）は２７日、同校で「フィールドスタディ報告会...
もっと海藻食べて！ 函館空港で行われた新商品発表会で道産アオノリなど...
【札幌】道と札幌市は２９日、合わせて５２人が新型コロナウイルスに感染...
【江差】かもめ保育園、日明保育園、水堀保育園の町立３保育園はこのほど...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生１１人...
函館共愛会（近江茂樹理事長）はこのほど、函館市芸術ホールで未就学児や...