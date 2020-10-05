函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 函館合同花火2020
    動画配信
  • 10月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    秋季北海道高校野球
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド・健康（６日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分）　（７日）...

町村ガイド・健康（６日～８日）

町村ガイド・一般（２日～５日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（３日）▽おはなしひろば（新道会館／前１０時）　（５日）▽消...

町村ガイド・一般（２日～５日）

町村ガイド・健康（２日～５日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（２日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半）　（５...

町村ガイド・健康（２日～５日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

町村ガイド・一般（６日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...

町村ガイド・一般（６日～８日）

町村ガイド・健康（６日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分）　（７日）...

町村ガイド・健康（６日～８日）

森町で交通安全啓発活動

[ 社会 ]

　【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...

森町で交通安全啓発活動

企業探訪／協和石油

[ 企業探訪 ]

　１９５３年９月に旧丸善石油（現・コスモ石油マーケティング株式会社）の...

企業探訪／協和石油
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

クマ目撃情報（森）

クマ目撃情報（森）

小澤基が凱旋試合で勝利　ハンドボール日本リーグ函館開催

小澤基が凱旋試合で勝利　ハンドボール日本リーグ函館開催

【気象情報】渡島・桧山は５日夜から大雨に注意を

【気象情報】渡島・桧山は５日夜から大雨に注意を

北斗市七重浜の国道交差点で交通事故、２０代男性が重傷

北斗市七重浜の国道交差点で交通事故、２０代男性が重傷

森町で交通安全啓発活動

森町で交通安全啓発活動

【速報】札幌で３５人、胆振管内で１人が感染　新型コロナ

【速報】札幌で３５人、胆振管内で１人が感染　新型コロナ

企業探訪／協和石油

企業探訪／協和石油

木古内町が旅行会社を招き北前船モニターツアー

木古内町が旅行会社を招き北前船モニターツアー

【秋季北海道高校野球速報】知内ー中標津

【秋季北海道高校野球速報】知内ー中標津

函館市の８０代女性が預貯金詐欺被害　警察が注意呼びかけ

函館市の８０代女性が預貯金詐欺被害　警察が注意呼びかけ

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

10月 5日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

10月 5日のイベント情報

2020年10月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク