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◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（３日）▽おはなしひろば（新道会館／前１０時） （５日）▽消...
◇森町（２日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （５...
◇長万部町（２９日）▽乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふ...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時） （２８日...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２３日）▽結核検診 ◇木古内町 （２３日）▽町国保病院診察...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば 敬老の日制作（であえーる新函...
ハンドボールの第４５回日本リーグ男子、大崎電気対大同特殊鋼が４日夜、...
函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７日）...
【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...
【札幌】道と札幌市は５日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと...
１９５３年９月に旧丸善石油（現・コスモ石油マーケティング株式会社）の...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...