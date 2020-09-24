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◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２３日）▽結核検診 ◇木古内町 （２３日）▽町国保病院診察...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば 敬老の日制作（であえーる新函...
◇森町（１８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇七飯町（１４日）▽結核検診 ◇森町 （１１日）▽こころの健康相談、...
◇北斗市（１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（９日）▽認知症介護相談（保健センター／前１０時） ◇長万部町...
【知内】第３回知内町議会定例会が２４日開会した。会期を３０日までの７...
函館短大（猪上徳雄学長）は２３日、新型コロナウイルス感染防止に役立て...
【七飯】第３回町議会定例会は２４日、決算審査特別委員会に付託していた...
【鹿部】鹿部中学校（岩井祐巳校長、生徒８８人）でこのほど、１日防災学...
◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時） （２８日...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
ゴールまでもう少し！運動会のかけっこで元気な走りを見せる亀田ゆたか幼...
【札幌】札幌市は２４日、同市内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感...
函館大谷短大（福島憲成学長）で１７日、「幼稚園・認定こども園キャラバ...