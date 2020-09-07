この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（８日）▽きく湯（せせらぎ温泉／２７日まで） （９日）▽絵本...
◇七飯町（４日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保健...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （２日）...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２８日...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２６...
◇北斗市（２６日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
【松前】町議会第３回定例会は７日、会期を１１日までの５日間と決めた後...
【北斗】第３回市議会定例会は８日、開会する。会期は１７日までの１０日...
◇森町（９日）▽認知症介護相談（保健センター／前１０時） ◇長万部町...
◇北斗市（８日）▽きく湯（せせらぎ温泉／２７日まで） （９日）▽絵本...
【札幌】道は７日、道検査分として、石狩管内で１人の新型コロナウイルス...
【札幌】札幌市は７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
【福島】福島小学校（井上嗣仁校長）は３日、同校駐車場で中塚建設（中塚...
【乙部】水産加工業のマルサ笹谷商店（本社・釧路市、笹谷智貴社長）が運...