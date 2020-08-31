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◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２８日...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２６...
◇北斗市（２６日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
◇木古内町（１７日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇松前町 ...
【松前】東亜建設工業北海道支店（小野寺勇支店長）は８月２７日、地域貢...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （２日）...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
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