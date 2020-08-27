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◇七飯町（２８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２８日...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２６...
◇北斗市（２６日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
◇木古内町（１７日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇松前町 ...
◇北斗市 （１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
全日空（ＡＮＡ）は２７日、機材故障のため、函館―新千歳間の１往復２便...
【江差】町では、新型コロナウイルスの影響で市場価格下落が著しい花卉（...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２８日...
マナーを学ぼう！函館バスによる「バスの乗り方教室」で乗車体験をする道...
ビジネスを通して地域課題の解決を考えるサークル「函館大学ビジネス企画...
【江差】江差追分会では、会員や関係する人達とのつながりを強める「江差...
道と札幌市、小樽市は２７日、道内で計８人が新型コロナウイルスに感染し...
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