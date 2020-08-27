函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 新カテゴリ
    PRODUCT HISTORY
  • 豪雨災害
    義援金受け付け中
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

【速報】道内で８人感染

[ 社会 ]

　道と札幌市、小樽市は２７日、道内で計８人が新型コロナウイルスに感染し...

【速報】道内で８人感染

企業探訪／ポラリス

[ 企業探訪 ]

　訪問鍼灸マッサージや福祉用具事業をはじめ、２０１６年から障害児支援を...

企業探訪／ポラリス
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

全日空が函館―新千歳間１往復２便欠航

全日空が函館―新千歳間１往復２便欠航

江差町が花卉農家支援で花曜日キャンペーン

江差町が花卉農家支援で花曜日キャンペーン

元気いっぱい／附属小でバスの乗り方教室

元気いっぱい／附属小でバスの乗り方教室

エゾシカをビジネスに活用　函大プロジェクト始動

エゾシカをビジネスに活用　函大プロジェクト始動

江差追分会が会員らの絆を深める動画制作中

江差追分会が会員らの絆を深める動画制作中

【速報】道内で８人感染

【速報】道内で８人感染

企業探訪／ポラリス

企業探訪／ポラリス

ななエッグ×根昆布だし　鹿部道の駅でコラボ販売

ななエッグ×根昆布だし　鹿部道の駅でコラボ販売

渡島・桧山全域に食中毒警報

渡島・桧山全域に食中毒警報

市立函館は入院・外来収益減　材料費など増で当初計画下回る　４～６月

市立函館は入院・外来収益減　材料費など増で当初計画下回る　４～６月

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

8月27日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

8月27日のイベント情報

2020年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク