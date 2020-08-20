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◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
◇木古内町（１７日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇松前町 ...
◇北斗市 （１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽学校閉庁日...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
函館スイーツ推進協議会（若山直会長）は、縄文をテーマにした「函館縄文...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、奥尻空港の視界不良のため、函館―奥尻間の...
【上ノ国】町は２０日、町役場で開かれた全員協議会で、国の新型コロナウ...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【北斗】上磯郡漁協上磯支所と市が実施した海産物の宅配特別販売が終了し...
札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。直前２日間の...