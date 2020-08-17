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◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇木古内町（１７日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇松前町 ...
◇北斗市 （１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽学校閉庁日...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
◇森町（８月３日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
函館市内の小中学校で１７日、２学期の授業が始まった。新型コロナウイル...
【江差】函館市のフリーカメラマン、田村昌弘さんの「２０１９姥神大神宮...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
■函館市松川町で住居侵入 函館西署によると、１５日午後９時４０分ごろ...