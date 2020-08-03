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◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
◇森町（８月３日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇北斗市（３１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町（...
◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町 ...
水産物販売のマルハ信幸水産（函館市金堀町、松浦正和社長）は７月１７日...
函館地方気象台によると、北海道地方の大気が非常に不安定になるため、渡...
【札幌】札幌市は３日、市内で２１人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】市教委は４～１１日、市内の中学生以下と同伴する保護者を対象に...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）はこのほど、首都圏に...