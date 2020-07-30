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◇北斗市（３１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町（...
◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町 ...
◇北斗市（１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１９日...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１６日）▽消費...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年は３０日、女性が誇りを持って...
函館市内の道路脇や公園などでは、背の高いタチアオイ（立葵）の花が多く...
ＪＡＬ（日本航空）は３０日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている...
【旭川】旭川市は３０日、同市内で新たに１人の新型コロナウイルス感染を...
【乙部、奥尻】桧山広域行政組合は８月３日から、消防職員２人を募集する...
◇森町（８月３日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇北斗市（３１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...