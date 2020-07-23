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◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町 ...
◇北斗市（１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１９日...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１６日）▽消費...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（１１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１３...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （８日）...
８～９月に道内で運行する東急の観光列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」が...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
今年８月に高知県で開催予定だった「第４４回全国高校総合文化祭（こうち...
全国の小中学生を対象とした「映画感想文コンクール」（実施委員会主催）...
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