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◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇七飯町（１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町 ...
◇北斗市（１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１９日...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１６日）▽消費...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（１１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１３...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （８日）...
◇北斗市（７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （９日）▽...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
２２日から国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が始...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２０日、函館競馬場（駒場町）、Ｊ－ＰＬＡＣ...
【知内】第５回町議会臨時会が２０日開かれた。感染症対策消耗品・備品等...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
【乙部】町公民館の土器作成教室「ドキッ土器っ縄文体験事業・乙部の土を...
【札幌】札幌市は２０日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
【知内】道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（湯ノ里２８４）...