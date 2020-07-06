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◇北斗市（７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （９日）▽...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...
◇北斗市（３０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７月...
◇北斗市（７月２日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
道高野連が独自で開催する夏季北海道大会函館支部大会（１１日開幕）に向...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
函館巴ライオンズクラブ（ＬＣ、高野和哉会長）は同会として最後の活動と...
■上ノ国で１頭 ６日午後４時ごろ、上ノ国町勝山の町道八幡野１号線を車...
アーチェリーの函館市杯（函館アーチェリー協会主催）が５日、根崎公園ア...
総合物流業のキョーツー（北斗市、藤山幸伸社長）は２日、函館山ロープウ...
道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなか...