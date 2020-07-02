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◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...
◇北斗市（３０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７月...
◇北斗市（７月２日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（１９日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
【北斗】全日本吹奏楽コンクールで５年連続６度の金賞を受賞している上磯...
【長万部】噴火湾産毛ガニを格安で即売するイベントが４、５の両日、長万...
【七飯】大沼合同遊船の社長で、七飯大沼国際観光コンベンション協会会長...
北海道付近を通過する低気圧の影響で２日、函館市内は断続的に雨が降った...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、「みんなのおすすめ本」と題した開...
【江差】町の４、１０カ月児を対象とした乳幼児健診が１日、町役場保健セ...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...