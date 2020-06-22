この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（１９日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
◇北斗市（１７日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽歯科検...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽１歳８カ月児健診（保健センター／後０時１５分） ...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
【福島】町議会定例会６月会議が２２日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
【札幌】道と札幌市は２２日、同市内で年代・性別非公表の１人と７０代男...
【知内】第一生命函館支社江差営業オフィスは１９日、キャラクターのイラ...