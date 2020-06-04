この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分）（３日）▽...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（３日）▽絵...
◇森町（６月１日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇北斗市（６月１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇長万部町（２６日）▽乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふ...
◇北斗市（２８日）▽人権悩みごと相談・行政相談（市総合文化センター／...
◇北斗市（２５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇長万部町（２５日）▽大腸がん検診受付（保健福祉課窓口／前８時半／２...
◇北斗市 （１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２１...
渡島総合振興局と桧山振興局は２日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で４、５月の開催を中止していた市営...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場（荻原真場長）で４日、１３日に観客...
電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
道南の短歌愛好者でつくる道南歌人協会（齊藤サダ会長）は、７月に書面開...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...