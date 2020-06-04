函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ６月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特別企画
    新型コロナに負けない！
  • 新型コロナで頑張る人へ
    メッセージ募集
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド・一般（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（５日～８日）

町村ガイド・健康（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分）（３日）▽...

町村ガイド・健康（２日～４日）

町村ガイド・一般（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（３日）▽絵...

町村ガイド・一般（２日～４日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

函館競輪　無観客で静かに開幕

[ その他 ]

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で４、５月の開催を中止していた市営...

函館競輪　無観客で静かに開幕

ケイソーが私募債発行

[ 金融・保険 ]

　電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...

ケイソーが私募債発行

高木組が水産庁長官表彰受賞

[ 建設・土木 ]

　漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...

高木組が水産庁長官表彰受賞
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

水稲活着、渡島で２日遅れ　１日現在作況

水稲活着、渡島で２日遅れ　１日現在作況

６月５日（金）のおくやみ

６月５日（金）のおくやみ

函本だより／函館の女性に親族かたる不審電話

函本だより／函館の女性に親族かたる不審電話

函館競輪　無観客で静かに開幕

函館競輪　無観客で静かに開幕

人馬の無事を願い「馬場浄め」函館競馬場

人馬の無事を願い「馬場浄め」函館競馬場

青少年健全育成条例違反の疑いで男を逮捕

青少年健全育成条例違反の疑いで男を逮捕

ケイソーが私募債発行

ケイソーが私募債発行

クマ目撃情報（森）

クマ目撃情報（森）

高木組が水産庁長官表彰受賞

高木組が水産庁長官表彰受賞

ＪＡＬ丘珠便１往復２便を欠航

ＪＡＬ丘珠便１往復２便を欠航

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

6月 4日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

イベントカレンダー

2020年6月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク