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函館市内の老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）はこのほど、北海道国...
介護施設などでのボランティア活動に対し、換金できるポイントを付与する...
函館市と函館市社会福祉協議会が共催する今年度のくらしのサポーター養成...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の高齢者独居...
函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
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◇陸上〈午前９時１０分〉 女子３０００メートル障害...
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