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函館市は７月１日から、生活困窮世帯向けに厚生労働省が新設した「新型コ...
建物清掃に特化した就労移行支援事業所「ＷｉＳｈ（ウイッシュ）」（函館...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
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函館市社会福祉協議会（大槻寅男会長）が開設する同市神山町地区老人花園...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、今年度の「函館市内各種相談機関一覧...
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渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
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