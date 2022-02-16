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函館市の１日当たりの新型コロナウイルスの新規感染者が５日発表分までで...
函館市は、国民健康保険に加入している４０～７４歳の市民を対象に特定健...
市立函館保健所は２２日、新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、濃厚...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ４階）で１５日、...
たかさわ糖尿病内科クリニック（函館市港町１、高澤宏文院長）は８月から...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
深瀬医院（函館市松川町３０、深瀬晃一院長）は、新型コロナウイルスワク...
函館五稜郭病院は９月から、血液検体によるがん遺伝子パネル検査「ファウ...
新型コロナウイルスの変異ウイルス「オミクロン株」が世界で猛威を振るう...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）の閉館に伴い、同ビル５階にあった...
まちづくり千絵画教室（四戸拓康主宰）による絵画展が、函館市地域交流ま...
困りごとや生きづらさを抱える人たちに「生理用品無料配布プロジェクト」...
ジェネリック医薬品（後発薬）メーカーの不正問題に端を発した医薬品の供...
○…函館市女性センター（東川町１１）は４月から連続３回にわたり開く「...
市電「ササラ電車」 雪氷飛ばし軌道確保 今冬は平年より降雪量は少な...
道人事委員会は、２６、２７両日に説明会「道職員オンラインジョブフェア...
函館市内の私立高校８校で１５日、２０２２年度の一般入試が行われた。受...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数が今月だけで２０００人超と歯止め...
函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...