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医療法人社団碧水会（本部・千葉県柏市、三木誓雄理事長）は今月１日、函...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
函館市は２１日、今後の新型コロナウイルスワクチンの接種について、７月...
６５歳以上の高齢者を対象にした函館市４回目の新型コロナウイルスワクチ...
函館市は１７日、２１日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象...
【北斗】６５歳以上の北斗市民の４１・８％に当たる６００６人が１０日ま...
国立病院機構函館病院（川原町１８、加藤元嗣院長）は５日、６５歳以上の...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの軽症者や無症状者を受け入れる宿...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
【松前】松前町で２４日、６５歳以上の町民を対象にした新型コロナウイル...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は持続可能な社会づくりを目指し、今...
函館市によると、６５歳以上の高齢者を対象とする新型コロナウイルスワク...
豪華客船「飛鳥Ⅱ」（５万４４４トン）を運航する郵船クルーズは２１日、...
「骨太の方針」と言われても何のことか、と首を傾げてしまう。ところが、...
函館の老舗レストラン「五島軒」（若山直社長）は７月８日、新千歳空港国...
後志管内寿都町の住民団体の男性２人が同町を相手取り、原発から出る高レ...
〇…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）の「道楽六月寄席」が...
渡島中体連は２２日、７競技を行った。ソフトテニスは木古内町ファミリー...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２２日、活動報告のため函館新...
ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...