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市立函館病院（森下清文院長）は１９日から、自費診療での新型コロナウイ...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は、母体血を用いた「出生前遺伝学的検査...
【江差】地域医療連携推進法人南桧山メディカルネットワーク（鈴木信寛代...
函館五稜郭ロータリークラブ（岡田恒男会長）は２日、新型コロナウイルス...
函館ＹＷＣＡ（廣部節子代表理事）と遺愛女子高校のＹＷＣＡ局はこのほど...
【江差】今年度の江差保健所感染症予防研修会が１７、１８日の両日、桧山...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は海外渡航や海外で就業する人を対象に...
【七飯】七飯町社会福祉協議会はこのほど、町文化センターでボランティア...
国立病院機構八雲病院の重症心身障がい患者が１８日、病院機能移転に伴っ...
函館市医師会（本間哲会長）は、新型コロナウイルスの検査に必要な検体採...
【北斗】北斗市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）で２０日、この時期...
【北斗】戊辰戦争（１８６８～１８６９年）終結記念の歴史群像モニュメン...
【知内】第７回町議会臨時会が２０日開かれた。ふるさと納税寄附金額の増...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【上ノ国】上ノ国保育所の園児たちが１人１匹のサンマを食べる「さんまの...
【札幌】道と札幌市、小樽市は２０日、道内で新たに３１人が新型コロナウ...
【知内】町は、９月１８日から休診が続いている知内診療所について、亀田...
【松前】松前高校（濵名一博校長）の１年生１４人がこのほど、郷土の歴史...
胃がんとピロリ菌の密接な関係 ー内視鏡検査とピロリ菌検査の重要性ー ...