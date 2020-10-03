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函館ＹＷＣＡ（廣部節子代表理事）と遺愛女子高校のＹＷＣＡ局はこのほど...
【江差】今年度の江差保健所感染症予防研修会が１７、１８日の両日、桧山...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は海外渡航や海外で就業する人を対象に...
【七飯】七飯町社会福祉協議会はこのほど、町文化センターでボランティア...
国立病院機構八雲病院の重症心身障がい患者が１８日、病院機能移転に伴っ...
函館市医師会（本間哲会長）は、新型コロナウイルスの検査に必要な検体採...
道南ドクターヘリ運航調整委員会はこのほど、２０１９年度の運航実績を公...
ＪＦＴＤ花キューピット（東京）は７日、新型コロナウイルス感染症の患者...
市立函館病院（森下清文院長）は４日から、がん患者の遺伝子を調べて適切...
【松前】永井歯科松前医院（逸見優院長）は７月２２日、町立松前病院の保...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城、佐藤恭介社長）は２、３の両日、本社...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町１４、上谷智雄総支配人...
渡島管内の小、中学生対象の「ものづくり・アイディア作品展（第６６回函...
函館五稜郭ロータリークラブ（岡田恒男会長）は２日、新型コロナウイルス...
函館中央署管内で交通安全に尽力した個人や団体、優良運転者に対する今年...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】すずき小児...