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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１８日...
【北斗】市は１５日、本庁舎勤務の職員２人が新型コロナウイルスに感染し...
函館少年刑務所は１５日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１５日、道内で新たに２２８２人が新型コロ...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１８３人が新たに新型コロナウ...
発達する低気圧で大雪や暴風が予想されるため、道南いさりび鉄道は１５日...
津軽海峡フェリーは１５日、低気圧の接近に伴う海上荒天で、函館―大間間...
函館地方気象台によると、低気圧が発達しながら北海道付近に近づく影響で...
【北京時事】北京冬季五輪第１２日は１５日、スノーボードの女子ビッグエ...