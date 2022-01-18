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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１２日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽５日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２９日...
道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナ...
函館アイスホッケー協会は１８日、新型コロナウイルスの感染が拡大してい...
【七飯】２月１２、１３日に大沼公園広場で開催される「第５６回大沼函館...
【北斗】高齢者ら交通弱者の足にと、市地域公共交通活性化協議会（法定協...
【北斗】市観光協会は２９、３０の両日、ＪＲ新函館北斗駅前の市観光交流...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は１３日に開いた３...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
【北斗】１８日午前６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道七重浜駅構内で、列...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに計６９８人が新型コロ...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４５人が新型コロナウイルスに...