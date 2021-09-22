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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽６日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽９日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２日＝...
「世界アルツハイマーデー」の２１日、函館市は五稜郭タワーを認知症支援...
秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、道警函館方面本部と函館...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
〇…障害者施設を運営する理想福祉（細田政裕社長）はこのほど、函館市千...
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来年春の“センバツ”を目指して行われた第７４...
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