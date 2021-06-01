この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽９日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２日＝...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館碧血会（北原善通会長）は１日、谷地頭認定こども園を訪れ、園児から...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...
今季の道南スルメイカ漁が１日解禁された。函館漁港（入舟町）では、早朝...
函館軟野連たそがれ野球 ...
函館市教委は５月３１日、道の新型コロナウイルス緊急事態宣言延長による...