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◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ※５月３１日まで臨時休館 ◆函館市総...
４日午後４時ごろ、函館市田家町のラルズマート白鳥店の駐車場で、市内に...
【小樽】小樽市は４日、同市内に住む２０代の医療従事者の男性が新型コロ...
【福島】町は、１日から福島元気プロジェクトの第３弾「それっ！福島町が...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【札幌】札幌市は４日、同市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】第一生命函館支社北斗営業オフィス（久根別１）は７月２７日、入...
夏季北海道大会南北海道大会第２日（８月４日） １回戦 札幌円山球場函工...
【江差】日明保育園は７月３１日、同園で江差署員を招いた防犯講座を開い...
【森】森署（葛西康治署長）と第一生命函館支社森営業オフィス（白井智大...