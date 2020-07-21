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◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
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◆老人福祉センター健康相談 ※５月３１日まで臨時休館 ◆函館市総...
◆老人福祉センター健康相談 ※５月１０日まで臨時休館 ◆函館市総...
◆老人福祉センター健康相談 ※５月６日まで臨時休館 ◆函館市総合...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
【北斗】市議会第３回臨時会は２１日、開かれ、新型コロナウイルスの緊急...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は２１日、市内で新たに８人が新型コロナウイ...
【乙部】乙部町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は２４日午前１...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
【札幌】道は２１日、道調査分で新型コロナウイルスの新規感染者はなかっ...
【北斗】道教育大函館校の田村伊知朗教授（政治学）がこのほど、浜分ふれ...
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