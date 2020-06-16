この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◆老人福祉センター健康相談 ※５月３１日まで臨時休館 ◆函館市総...
◆老人福祉センター健康相談 ※５月１０日まで臨時休館 ◆函館市総...
◆老人福祉センター健康相談 ※５月６日まで臨時休館 ◆函館市総合...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２２・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２２・６...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２２・...
◆老人福祉センター健康相談 ▽３１日まで臨時休館 ◆函館市総合保健セ...
◆老人福祉センター健康相談 ▽３１日まで臨時休館 ◆函館市総合保健セ...
◆老人福祉センター健康相談 ▽３１日まで臨時休館 ◆函館市総合保健セ...
◆老人福祉センター健康相談 ▽谷地頭（谷地頭町１３、２２・０２６４）...
【札幌】札幌市は１６日、新たに市内の８０代女性と７０代女性の２人が新...
【松前】松前観光協会（石川文明会長）は、８月１３～１５日に開催予定だ...
【北斗】社会福祉法人「侑愛会」が運営するパン店「クッキーハウスハーベ...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【札幌】道は１６日、この日に実施した新型コロナウイルス検査で、陽性患...
【江差】桧山振興局は１０日、同局１階展示ホールで農林水産省の「花いっ...
【七飯、木古内】七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」内の「いももちや」...