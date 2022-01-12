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    釣り

    噴火湾で五目釣り盛況

    [ 釣り ]

    　フィッシュランド函館西桔梗店常連が８日、サクラマス狙いで噴火湾方面へ...

    噴火湾で五目釣り盛況

    福原釣具店・道南船釣り情報

    [ 釣り ]

    　▽通称「風車沖」周辺情報（１０日）　タラ、ホッケ、ヤナギノマイが好釣...

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    下海岸の投げ釣りでシマゾイなど

    [ 釣り ]

    　フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、下海岸方面の漁港へ入釣し...

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    掛澗沖でソウハチ絶好調

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    　森町の掛澗沖では、良型のソウハチガレイが好調だ。遊漁船「第１６喜美丸...

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    噴火湾方面でマダラ好調

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    　フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１２日、噴火湾方面へ釣行し、６・...

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    福原釣具店・道南船釣り情報

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    　▽木古内沖から涌元沖のメバル情報（２０日）　メバルが釣れまくっている...

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    八雲沖で良型ソイ好調

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    　八雲沖では良型のソイが好調だ。８日、遊漁船金宝丸に乗船したベテラン釣...

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    噴火湾で五目釣り盛況

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    　フィッシュランド函館西桔梗店常連が８日、サクラマス狙いで噴火湾方面へ...

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    北斗で２２日に歴史講座　二股台場の調査成果語る

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    サクラマス到来　尾札部沖で型物１匹

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    八雲沖で良型ソイ好調

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    噴火湾で五目釣り盛況

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