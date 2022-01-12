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函館近郊で新年早々、サクラマスの釣果が届いた。恵山方面から椴法華にか...
八雲沖では良型のソイが好調だ。８日、遊漁船金宝丸に乗船したベテラン釣...
フィッシュランド函館西桔梗店常連が８日、サクラマス狙いで噴火湾方面へ...
大沼公園広場横にある釣り堀「太公園」（大沼漁協管理運営）では、８日か...
▽通称「風車沖」周辺情報（１０日） タラ、ホッケ、ヤナギノマイが好釣...
七飯町大沼の釣り堀ではワカサギ釣りが始まり、寒さが本格化...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、下海岸方面の漁港へ入釣し...
森町の掛澗沖では、良型のソウハチガレイが好調だ。遊漁船「第１６喜美丸...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１２日、噴火湾方面へ釣行し、６・...
▽木古内沖から涌元沖のメバル情報（２０日） メバルが釣れまくっている...
【厚沢部】町は、町役場、町民交流センターあゆみ、教育委員会の各直通番...
【北斗】五稜郭に先駆けること９年前の１８５５（安政２）年、松前藩が築...
【北斗】市郷土資料館ふるさと歴史講座の第２回「土方歳三の防衛戦略―考...
【北斗】第１回臨時市議会が１２日に開かれた。住民税非課税世帯などへの...
【江差】江差署は１０日、フードセンターブンテン江差店（町伏木戸町５６...
【木古内】木古内署（柏尾源署長）は「１１０番の日」の１０日、道の駅「...
函館近郊で新年早々、サクラマスの釣果が届いた。恵山方面から椴法華にか...
八雲沖では良型のソイが好調だ。８日、遊漁船金宝丸に乗船したベテラン釣...
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大沼公園広場横にある釣り堀「太公園」（大沼漁協管理運営）では、８日か...