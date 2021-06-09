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▽魚は餌が降りてくるのを待っていた！（２日） 最近の毎週は低気圧の影...
おことわり 矢田釣具店道南釣り情報は休みます ...
５、６日は週末として久しぶりに釣り日和に恵まれ、噴火湾方面では投げ釣...
噴火湾方面では、投げ釣りで良型のサクラマスが釣れたとの情報が届いた。...
函館近郊の港内ではアジが岸寄りしている。フィッシュランド函館西桔梗店...
函館近郊ではイカ釣りが良化し、ヤリイカやマメイカが釣れ始めた。 フ...
フィッシュランド函館西桔梗店（山下大輔店長）は２２、２３の両日、同店...
知内方面のマコガレイ釣りは型も数も良化してきた。同方面の漁港ではイワ...
▽通称「風車沖」周辺で特大ホッケ（２４日） 同沖の広範囲で魚影を見つ...
道南各地で春のカレイ釣りがにぎわいを見せてきた。八雲方面や函館山沖で...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が９日、開かれた。旧湯ノ岱小学校改修工事...
【上ノ国】多年にわたり国勢調査員を務めた福原一さん（７７）＝町扇石＝...
▽魚は餌が降りてくるのを待っていた！（２日） 最近の毎週は低気圧の影...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が３日、北斗市方面の浜へキス狙いで...
おことわり 矢田釣具店道南釣り情報は休みます ...
５、６日は週末として久しぶりに釣り日和に恵まれ、噴火湾方面では投げ釣...
【江差】医療法人道南勤労者医療協会は、町中歌町の江差診療所に訪問リハ...
【江差】江差保健所は９日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみら...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...