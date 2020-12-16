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▽古部沖マス情報（１２日） 客が“ダメモト”...
道南釣り情報／矢田釣具店...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連ら４人は７日、八雲落部漁港から出港...
矢田釣具店・道南釣り情報...
▽椴法華沖ババガレイ情報「深場にいた」（５日） 久しぶりのババガレイ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日、道南方面の沖で大物のサバを...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日午前６時半から、日浦漁港から...
道南では珍しいウッカリカサゴが函館山沖で上がった。また、恵山では五目...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館東部地区の沖では良型のタラやブリなどが好調だ。道南のサケも終盤に...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
日本航空（ＪＡＬ）は１６日、奥尻空港の荒天のため函館―奥尻間の１往復...
道は１６日、道民を対象に旅行代金を最大１万円補助して割り引く「どうみ...
【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
【上ノ国】町体育協会（三浦安則会長）の「お笑い健康体操」がこのほど、...
▽古部沖マス情報（１２日） 客が“ダメモト”...
道南釣り情報／矢田釣具店...
本格的な寒さとなった道南地方。釣りの方は「そろそろ本格化？」と思われ...