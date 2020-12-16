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矢田釣具店・道南釣り情報...
▽椴法華沖ババガレイ情報「深場にいた」（５日） 久しぶりのババガレイ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日、道南方面の沖で大物のサバを...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日午前６時半から、日浦漁港から...
道南では珍しいウッカリカサゴが函館山沖で上がった。また、恵山では五目...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館東部地区の沖では良型のタラやブリなどが好調だ。道南のサケも終盤に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連２人は１１月２３日、函館近郊の浜で...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは１１月２９日、函館港内で「ケ...
▽黒岩沖のマガレイ（１１月２８日） 寒い朝に出港。到着時はマガレイも...
ハートランドフェリーは１６日、低気圧の接近で江差―奥尻間の１往復２便...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連ら４人は７日、八雲落部漁港から出港...
気象庁によると、１６日午前１０時２８分ごろ、釧路沖を震源とする地震が...
【福島】福島商業高校（天野慎也校長）の商業クラブ９人は８日、老舗製麺...
【北斗】上磯郡漁協とＪＡ新はこだてなどは１９日午前１１時から、市内飯...
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は１５日...
【知内】来年３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会の...