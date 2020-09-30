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フィッシュランド登別店の常連が９月２３日、登別近郊ポイントでアキアジ...
函館港や鹿部港、椴法華港など道南の広範囲でサバが釣れている。サケは戸...
矢田釣具店・道南釣り情報...
１７日早朝、フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフと常連が、遊漁船で...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連から、函館山沖船イカの情報が届いた...
函館港ではサバの４０センチ超や、フクラギが時折あがっている。戸井海岸...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【松前】松前町小中一貫型学校「松前学園」はこのほど、松前町交流の里づ...
【知内】町は、先月２日から休業が続く町立こもれび温泉（町元町）につい...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド登別店の常連が９月２３日、登別近郊ポイントでアキアジ...
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【札幌】道と札幌市は３０日、道内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
【乙部】町教委は１日午前８時半から、町公民館ロビーで写真パネル展「乙...
渡島半島の南東端に位置する恵山（６１８メートル）。初夏のツツジ、秋の...
食の歴史とともに歩む道南の老舗製麺会社 製麺会社「日の出製麺」は創業...