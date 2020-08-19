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函館山沖ではイカが好調。さらに良型のブリ上がっている様子。鹿部沖では...
フィッシュランド函館西桔梗店の新人スタッフがこのほど渓流釣りへ初挑戦...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が２日、自身のボートにて、イカ狙い...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連チームがこのほど、鹿部沖で船ババガ...
矢田釣具店・道南釣り情報...
矢田釣具店・道南釣り情報...
新型コロナウイルスの影響で遠出を控えている人も多いと思うが、北斗市内...
▼古部方面ババガレイ情報（２日） 釣行した客からの情報。午前５時ごろ...
【厚沢部】今年度のあっさぶ少年少女体験塾兼土曜日の教育支援体制等構築...
恵山日浦沖では良型のヒラメやマツカワのほか、ヤナギノマイ、タラ、ホッ...
函館市内の寺院で子どもたちが食を通じて学びを深める活動を進める「函館...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）は１８日、ウェブ会議アプリ「Ｚ...
「小さな親切」運動本部（東京）は１８日、毎年地域の清掃活動に取り組ん...
函館工業高校の自然科学部（菊地輝洋部長、部員５人）はこのほど、川原町...
日本海に面した自治体は強風を利用した風力発電に取り組んでいる地域が多...
新型コロナウイルス感染拡大を受けて今年は中止となった「はこだてＦＯＯ...
就職支援サービスを提供する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２９日午前１０時から、函館市総合福...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国の百貨店で開催される北海道物産...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...