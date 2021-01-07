函館

魚政小甲商店勤務

小甲洋二さん（こかぶ・ようじ＝８２歳。弁天町１７の１）１２月１９日午前１０時１７分死去した。北冷蔵勤務、小甲康行さん、魚政小甲商店勤務、小甲芳信さんの父。通夜は８日午後６時半、葬儀は９日午前１０時半から大縄町１６の２８、平安ホール白雲殿。喪主は妻・滋子（しげこ）さん。

元さちと美々の店店主

浅野ゑ津子さん（あさの・えつこ＝９０歳。富岡町３の１の８）５日午後１時４８分死去した。さちと美々の店店主、浅野美枝子さんの母。喪主は長女・美枝子（みえこ）さん。（葬儀終了）

木村正夫さん（きむら・まさお＝６８歳。豊崎町２０８の１５）５日午前９時４５分死去した。喪主は兄・勇一（ゆういち）さん。（葬儀終了）

葛西好さん（かさい・こう＝９５歳。尾札部町１３０２の３）４日午前１０時５３分死去した。葛西英一さん、葛西英俊さん、清川加容子さん、坂本美穂子さんの母。喪主は三男・俊仁（しゅんじ）さん。（葬儀終了）

北斗

元丸高高橋建設代表取締役

髙橋忠司さん（たかはし・ただし＝７１歳。本町４の１２の４０）１２月２６日午後６時３１分死去した。喪主は長女・山中裕子（やまなか・ゆうこ）さん。（葬儀終了）

木古内

久保義則さん（くぼ・よしのり＝８９歳。泉沢３２６の３）５日午後７時３７分死去した。田中美由紀さん、久保誠司さんの父。通夜は８日午後６時、告別式は９日午後４時から泉沢３１０、大泉寺。葬儀委員長は町議会議員、新井田昭男さん。喪主は妻・照子（てるこ）さん。

厚沢部

農業

只野テル子さん（ただの・てるこ＝７４歳。南館町１１の１）６日午前２時１８分死去した。農業、只野誠敏さんの妻。農業、本間和江さん、農業、石黒美香さん、只野要さんの母。通夜・葬儀は８日午後５時から南館町５７５の３、メモリーホール谷山。葬儀委員長は谷山公益社代表取締役、谷山豊作さん。喪主は夫・誠敏（しげとし）さん。

江差

川内昭さん（かわうち・あきら＝６７歳。南浜町１３６の２）５日午後１０時４２分死去した。喪主は母・繁子（しげこ）さん。（葬儀終了）

長万部

元長万部機関区勤務

加藤力三さん（かとう・りきぞう＝８５歳。長万部４３０の８８）６日午後８時２５分死去した。札幌・厚別消防署勤務、加藤高明さんの父。通夜は８日午後６時、告別式は９日午前１０時から長万部４３０の１４５、南栄町老人いこいの家。葬儀委員長は南栄町町内会長、鹿島英志さん。喪主は妻・惠子（けいこ）さん。