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    １０月１日（月）のおくやみ

    函館

    大見正美さん（おおみ・まさみ＝６０歳。宮前町３４の２０の１０２）９月２８日午前７時４５分死去した。通夜は１日午後６時半、葬儀は２日午後０時半から桔梗２の１８の１、函館ベルコ会館。葬儀委員長はおだじま代表取締役、小田島かをるさん。喪主は長男・正駿（まさとし）さん。

    元田辺製薬北海道支店勤務

    亀谷妙子さん（かめや・たえこ＝８７歳。松川町２０の１０）９月２８日午後１０時死去した。通夜は１日午後６時、葬儀は２日正午から大縄町１６の２８、平安ホール白雲殿。喪主は夫・政晴（まさはる）さん。

    元函織代表取締役社長

    本間啓一さん（ほんま・けいいち＝８４歳。杉並町２２の８）９月２８日午前７時２３分死去した。ＭＳ保険サービス北海道勤務、本間尚彦さん、東京・白水社勤務、本間晋介さん、米光麻子さんの父。通夜は１日午後６時半、葬儀は２日午後１時から田家町１８の１１、ベルコ函館シティホール。喪主は妻・紀子（のりこ）さん。

    元函館市役所勤務

    髙嶋悠造さん（たかしま・ゆうぞう＝８２歳。本通１の２２の１７）９月２８日午後０時１２分死去した。髙嶋幸造さん、髙嶋卓造さんの父。通夜は１日午後６時、葬儀は２日午前１１時から本通３の２９の３、平安ホール本通。喪主は妻・紀子（のりこ）さん。

    柳沼運送勤務、小林孝幸さんの母

    小林トヨさん（こばやし・とよ＝８１歳。桔梗３の５の９）９月２９日午前１１時６分死去した。小田桐憲子さんの母。通夜・葬儀は１日午後６時から桔梗２の１８の１、函館ベルコ会館。喪主は長男・孝幸（たかゆき）さん。

    北斗

    長久保イシさん（ながくぼ・いし＝９５歳。中央１の２の１８）９月２８日午後１１時５０分死去した。長久保敏雄さんの母。通夜は１日午後６時、告別式は２日午後１時から飯生１の１１の２８、石ざきホール北斗。喪主は二男・眞二郎（しんじろう）さん。

    西谷雄策さん（にしや・ゆうさく＝８２歳。七重浜５の１４の５）９月２６日午前８時２７分死去した。西谷ふささんの夫。西谷孝一さんの父。（葬儀終了）

    知内

    岸本芳美さん（きしもと・よしみ＝９４歳。元町７５の２７）９月２７日午後５時４０分死去した。宮田組石工勤務、岸本達也さん、宮田組石工勤務、岸本芳人さん、宮川千鶴子さんの父。（葬儀終了）

    松前

    共立メンテナンス勤務、鈴川秀一さんの父

    鈴川春男さん（すずかわ・はるお＝８４歳。札前８２）９月２９日午前８時１２分死去した。鈴川秀一さん、函館市役所環境部勤務、鈴川元次さん、入山勤務、橋本ひとみさんの父。通夜・葬儀は２日午後５時から福山２６２、ラストメモリーうらさと。喪主は妻・玲子（れいこ）さん。

    江差

    ホームサービス松崎勤務、松崎桂子さんの母

    赤石和さん（あかいし・かず＝９１歳。尾山町２８）９月２９日午後１１時３分死去した。松崎桂子さん、オケヤ電気設備勤務、桶谷重美さんの母。通夜・告別式は１日午後６時から橋本町４３、セレモニーホール翔天閣。葬儀委員長は町内会長、大門和幸さん。喪主は長男・学（まなぶ）さん。

    八雲

    山形哲雄さん（やまがた・てつお＝８２歳。落部６９０）９月３０日午前４時２１分死去した。山形雅之さん、古屋真由美さん、山形雅美さんの父。通夜は１日午後６時、葬儀は２日午前９時から東町２４７の１、あおいセレモニー。喪主は長男・博（ひろし）さん。

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