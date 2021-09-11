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農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（会員１４人）は、市の新たな特産品と...
七飯大沼国際観光コンベンション協会の今年度の定時総会が６月下旬に開か...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
函館在住の切り絵作家で、サン・リフレ函館（大森町）の切り絵講座を担当...
シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...
野良猫の増加やトラブルを防ぐため、不妊・去勢手術を行い、地域と猫の共...
松前町原口出身の小川辰夫さん（７４）が、４月から松前さくら漁協（佐藤...
言語発達の遅れや話し方、言葉のどもりなど、子どもを対象とした「発音・...
函館蔦屋書店で（函館市石川町８５）で１９、２０日の両日、物販イベント...
今金町出身で函館市在住の画家、藤倉朱里さん（１７）の初個展「Ｍｅ 脳...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...