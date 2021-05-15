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レトロな遊具が魅力の函館公園内の遊園地「こどものくに」。コロナ禍によ...
函館市漁協所属の若手漁師５人でつくる「ハコダテフィッシャーマンズ」が...
【森】森町３人目の地域おこし協力隊として、１月６日に着任した菊地映利...
高校卒業以来３４年ぶりに出身地の函館に戻ってきた。これまでは自衛隊の...
北斗市柳沢３２３のゴルフ場「函館ベイコーストカントリークラブ」が３日...
自動車関連部品の販売から始まり、創業からの５年間でグループ会社を含め...
社会福祉法人「函館緑花会」は昨年１２月、創立５０周年を迎えた。障害者...
新型コロナウイルス禍の函館のため、何かしたいと函館在住のイラストレー...
昨年９月、函館市駒場町６に就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷが...
陸上自衛隊千歳駐屯地で４年間、災害派遣部隊に所属後、函館、スペインの...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...