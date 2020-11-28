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２７日は金曜日。１１月の第４金曜日は「ブラックフライデー」と呼ばれる...
筆者が毎日、出社後一番最初にする作業は「迷惑メールの削除」。長年同じ...
トランプ米大統領が、勝利宣言したバイデン次期大統領への政権移行に向け...
登山者から環境保全のための保全協力金（入山料）を求める動きが、全国的...
１９日の函館は最高気温が平年より約１１度高い１９・９度で、１１月とし...
日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが上空４００キロの国際宇宙ステーション...
やや旧聞になるが、ＪＲ東日本が今年９月、「新幹線物流など列車を活用し...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
函館市内や渡島、桧山管内で連日、新型コロナウイルスの感染者が確認され...
米グーグルが日本向けの新型コロナウイルス感染予測を公表した。１５日か...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は「第２４回シナリ...
函館市議会は２７日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回定...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...