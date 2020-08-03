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小学生のころ、級友のことを「もやしっ子」と呼んでいたら先生から注意を...
函館市内の小中学校は１日から夏休みに入った。普通の年なら子どもたちは...
函館市内で３カ月ぶりに新型コロナウイルスの感染が確認された。道内外で...
高校野球の函館支部予選は例年より１カ月遅く行われたが、全５日間でオー...
今から７年前、２０１３年の本紙元日号の１面トップを飾ったのが、厚沢部...
「フレイル」という言葉を聞いたことがあるだろうか。高齢期に入ると重く...
本紙で隔週土曜日に掲載している「読者のひろば」では読者からの意見のほ...
ゴールデンタイムに地上波（民放）でＪリーグの試合が生中継されたのは、...
中国が２３日、火星に着陸する無人探査機「天問１号」を搭載した大型ロケ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...
新型コロナウイルスの「第３波」を想定した対策が函館市内で進んでいる。...
函館市教委は２学期の始業式に当たる１７日から約１カ月間、市内の全中学...
函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
新型コロナ禍の緊急事態宣言が解除された後、「秋の解散・総選挙」がにわ...
函館港イルミナシオン映画祭のシナリオ大賞審査員特別賞受賞作「自宅警備...
函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
○…北海道日本ハムファイターズは、今年度のパ・リーグオフィシャルスポ...
夏らしい日が続くようになりました。鉢物や花壇、家庭菜園も水を欲しがる...
西暦２０１９年５月１日、徳仁（なるひと）天皇が即位され、「平成」から...