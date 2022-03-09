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湯の川プリンスホテル渚亭（湯川町１、河内昌貴社長）は、ホテルスタッフ...
ＡＩＲＤО（エアドゥ）は２４日、新型コロナウイルスの影響による需要動...
ＪＲ北海道は２５日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業のため運休が続い...
【木古内】函館江差自動車道の茂辺地木古内道路（１６キロ）の開通が３月...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、３月...
【木古内】町は１０日から、４月以降に勤務する「地域おこし協力隊」の募...
函館・湯の川温泉ホテル万惣（湯川町１）の総支配人にこのほど、近藤啓之...
【上ノ国】町内で地域活性化に取り組む「神の国ファンクラブ」（松原智史...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
【厚沢部】第１回町議会定例会が８日開会し、会期を１４日までの７日間と...
第一管区海上保安本部（小樽市）はこのほど、江差町の鴎島灯台の航路標識...
【木古内】北海道海洋熟成（札幌市、本間一慶社長）が木古内町釜谷沖の海...
函館市元町の焼きピロシキ専門店・まるたま小屋（北見伸子オーナー）は１...
ＪＡＬスカイ札幌は、企業や官公庁、学校などを対象に実施しているマナー...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１９日...
１８６４年に箱館から密出国した新島襄を主人公に脚本化し、２０２０年の...
【七飯】道南で３５年ぶりに創業した酒蔵「箱館醸蔵」（七飯町大中山１）...
自主夜間中学「函館遠友塾」（菅原智明代表）は、新年度から学ぶ新入生を...
道内の人気パン店が出店する「第２回北海道パンフェア」が１１～１３の３...