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全日空（ＡＮＡ）とＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は、新型コロナウイルスの影響...
函館市企業局交通部によると、函館市電の昨年１２月の乗客数は前年同月比...
タクシーなど交通事業者を対象としたインバウンド（訪日外国人）対応研修...
日本航空（ＪＡＬ）は２５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
道観光振興機構（札幌）は２０日、アフターコロナに備え、インバウンド（...
函館山ロープウェイは２４日、道に新型コロナウイルス対策の「まん延防止...
ＪＲ北海道は今春の大型連休に合わせ、５月１、２、４～６日の５日間、北...
函館市は、市内のホテルや旅館の宿泊料金を最大半額助成する「はこだて割...
全国約８５０のホテル、旅館を部門ごとに投票でランキングする「温泉宿・...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港チェックインカウンターに２２日、日本のサク...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
【鹿部】水産加工会社「丸鮮道場水産」（町宮浜、道場登志男社長）は、原...
【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄町会長）は３日の節分にち...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...