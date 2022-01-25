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ＪＲ北海道は今春の大型連休に合わせ、５月１、２、４～６日の５日間、北...
函館市は、市内のホテルや旅館の宿泊料金を最大半額助成する「はこだて割...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港チェックインカウンターに２２日、日本のサク...
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北海道・函館モーモータクシー（豊川町、小川司社長）はこのほど、タクシ...
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昨年１２月に車体改修を終えた函館市電の部分低床車８１０１号車が１７日...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５９社）会員企業の従業員家族が...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）が今月３１日で閉館するのに合わせ...
【北斗】市選管（種田信二委員長）は２４日、１６日に無投票再選を決めた...
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函館山ロープウェイは２４日、道に新型コロナウイルス対策の「まん延防止...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
雪に覆われた函館市の五稜郭公園の堀の上に２２日、不法に侵入したと見ら...
「第２３回ショパン国際ピアノコンクール ｉｎ ＡＳＩＡ」（組織委員会...
函館市民スケート場（金堀町）で２３日、今年度２回目となる「イベントデ...