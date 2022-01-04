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９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
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気象庁によると、４日午後３時４７分ごろ、北海道南西沖を震源とする地震...
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市立函館保健所は４日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した人...