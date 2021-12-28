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９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
ＪＲ北海道は１７日、来春のダイヤ改正を来年３月１２日から適用すると発...
函館国際ホテル（大手町５）は、各種クリスマスの飾り付けを終え、インス...
【札幌】体験型観光事業者と旅行会社のビジネスマッチングイベント「北海...
函館バス（森健二社長）と道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１...
ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は１日、人気アニメ「ポケットモンスター（ポケモ...
函館空港のビル施設を運営する函館空港ビルデング（八島聡社長）は、１２...
今月、日本航空（ＪＡＬ）函館支店の新支店長に今村妙子さん（５４）が着...
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松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...