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北海道エアシステム（ＨＡＣ）は９日、２０２０年４月から順次導入してき...
【乙部】町は１１月１日から、観光需要喚起策として「おとべ割」をスター...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...
【上ノ国】町内で地域活性化に取り組む「神の国ファンクラブ」（松原智史...
ＪＲ北海道は、年末年始期間の１２月３１日～来年１月４日の５日間、北海...
北海道オプショナルツアーズ（札幌）は、道南いさりび鉄道（函館、川越英...
【福島】道南の秘境「岩部海岸」や通称「青の洞窟」を周遊する岩部クルー...
道内外の観光関連事業者らが世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた観光業を支援する道の観光喚起...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日午後６時半から、...
公立はこだて未来大学は２７、２８の両日、２０２２年度募集の学校推薦型...
函館西高校（高橋敏史校長）で４日、１年生２３６人を対象とした薬物乱用...
函館市と道計量協会函館支部は６日、テーオーデパートで計量展「計量のひ...
ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
函館市は９日、今年度の市技能功労者表彰式を市役所で行った。造園部門で...
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の本格運用が１０月...
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函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...